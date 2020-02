Esposa de Sorocaba faz uma suposição sobre a ida de Fernando para Paris

02/02/2020 | 17:10



A esposa de Sorocaba, Bia Rodrigues, compartilhou em seu Instagram no último sábado, dia 1º de fevereiro, uma série de vídeos mostrando Fernando Zor. Em um tom de brincadeira, a loira questionou o motivo do cantor ter programado uma pequena parada de apenas quatro horas em Paris para fazer um passeio na Torre Eifel com a sua amada, Maiara.

Compartilhando do mesmo tom leve e de brincadeira, Fernando acabou deixando claro que o nervosismo estava lhe atingindo e tentou esquivar dos questionamento de Bia, e disse:

Eu estou ca***do nas calças, na verdade não estou entendendo porquê terei que ir lá para Paris ficar quatro horas.

A esposa de Sorocaba logo rebateu e comentou mostrando as suas alianças de noivado:

Preparem os corações!

Será que Fernando vai pedir Maiara em noivado? Lembrando que a cantora está fazendo uma turnê com a sua irmã e parceira de trabalho, Maraisa, pela Europa.