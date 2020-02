Judoca Beatriz Souza é campeã de Aberto Europeu em Portugal

02/02/2020 | 16:45



A peso peado (+78kg) brasileira Beatriz Souza conquistou neste domingo o título do Aberto Europeu de Odivelas, em Portugal. A número 7 do mundo venceu as quatro lutas que disputou, o que lhe renderá 100 pontos no ranking classificatório para a Olimpíada de Tóquio.

Na final, Beatriz derrotou a japonesa Maya Akiba, por ippon. Antes disso, ela havia levado duas punições no combate e forçado uma para asiática, o que a colocava em desvantagem na luta pelo ouro.

Antes, na sua estreia, aplicou o mesmo golpe para passar pela russa Evgeniia Kondrashova. Mas quartas de final, o triunfo, por punições, foi diante da francesa Stessie Bastareaud. Já na semifinal, passou com um ippon diante de Ana Zaleczna, da Polônia.

Também neste domingo, em outro evento do circuito mundial, Guilherme Schimidt (81kg) competiu no Aberto Europeu de Sófia, na Bulgária, mas acabou sendo eliminado logo na primeira rodada, pelo russo Georgii Elbakiev.

Com o ouro conquistado por Beatriz, o judô brasileiro fechou o fim de semana com quatro medalhas conquistadas nos Abertos Europeus. No sábado, Larissa Pimenta (52kg) levou bronze em Odivelas, enquanto Phelipe Pelim (60kg) foi ouro em Sófia, onde Allan Kuwabara (60kg) faturou o bronze.

Os eventos em Portugal e na Bulgária, além da distribuição de pontos na corrida olímpica, também foi preparatório para o Grand Slam de Paris, que será realizado na próxima semana.