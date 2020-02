Anitta e Ludmilla participam do show do Harmonia do Samba e climão é instalado

02/02/2020 | 16:11



Parece que o clima entre a antiga amizade de Anitta e Ludmilla continua bem pesado. As duas participaram de um show do Harmonia do Samba, no último sábado, dia 1º de fevereiro, no Rio de Janeiro, e de acordo com a Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o clima ficou bem pesado.

Ainda segundo a colunista, as duas cantoras ficaram com os camarotes coladinhos, e claro, cada uma recebeu seus respectivos convidados. Ludmilla acabou chegando minutos antes de se apresentar, mas precisou esperar um tempo até que grande, pois não fazia questão alguma de cruzar com Anitta. Sendo assim, a equipe das duas funkeiras tiveram que trabalhar bastante para que as duas não se encontrassem nos bastidores do show.

O clima que já não era um dos melhores, ficou ainda mais nítido que estava tenso quando enquanto uma cantora se apresentava, a outra deixava claro que não fazia questão de prestigiar aquele show.

Caso você não lembre, as cantoras estão em um pé de guerra logo em seguida do lançamento de Onda Diferente, em que na ocasião, Ludmilla não gostou quando soube que na descrição no Spotify o nome que constava como coautora era apenas o de Anitta.