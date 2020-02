02/02/2020 | 16:11



Neymar decidiu inovar no visual 2020 e, de quebra, combinar com o filho, Davi Lucca. Na manhã deste domingo, dia 2, o jogador compartilhou um clique em que aparece ao lado do menino, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, com os cabelos pintados de rosa.

Fazendo o gesto de hanglose, Neymar escreveu no registro:

Prontos.

Davi, sua mãe, o irmão Valentim, e o padrasto Vinícius Martinez, viajaram à Paris, na França, para comemorar o aniversário de 28 anos de Neymar. O craque fará aniversário no próximo 5 de fevereiro.