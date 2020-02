Post Malone distribui 214 mil reais em uma boate de Miami

02/02/2020 | 16:11



Parece que Post Malone acordou com a generosidade gritando na última sexta-feira, dia 31. O rapper decidiu que seria um ótimo dia para aparecer em uma boate de Miami distribuindo caixas de dinheiro.

Isso mesmo, de acordo com informações publicadas no Daily Mail, Post Malone apareceu nas primeiras horas da madrugada no local com este presente pra lá de curioso. Dentro das caixas ele tirou diversas notas de um dólar para presentear os frequentadores do local.

Ainda segundo a publicação as caixas somavam ao todo 50 mil dólares, o que equivale a cerca de 214 mil reais. O rapper que deu uma entrevista para o veículo deixou claro que essa decisão é totalmente pensada e que gosta de surpreender os amigos com esse tipo de presente quando saem juntos.

Pena que a gente não dá a mesma sorte de estar em um lugar desse, né!?