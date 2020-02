02/02/2020 | 16:11



Juju Salimeni topa tudo - até dançar embaixo de um temporal! A modelo, que é rainha de bateria da X-9 Paulistana, participou do ensaio da escola de samba que rolou na noite do último sábado, dia 1º, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Vestindo um body fio-dental transparente, Juju não tirou o samba do pé mesmo debaixo da chuva e seguiu ensaiando ao lado dos outros membros da escola de samba.

Quem também deu um show ao ensaiar foi Viviane Araújo, que escolheu um vestido vermelho brilhante para sambar com a Salgueiro.