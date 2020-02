Kylie Jenner comemora aniversário de dois anos de idade da filha em festa com parque de diversão e muitos famosos!

02/02/2020 | 15:10



As comemorações do aniversário de Stormi Webster, filha de Kylie Jenner com Travis Scott, não acabaram! A pequena ganhou uma segunda festa para lá de extravagante com direito a personagens temáticos, parque de diversões e bonecos gigantes com o rosto da pequena, que completou dois anos de idade no último sábado, dia 1º.

O tema da festa foi StormiWorld, em tradução livre Mundo da Stormi, e nas redes sociais a mamãe coruja dividiu com os internautas diversos detalhes da comemoração, que ainda contou com a presença de diversos famosos como a família Kardashian, Hailey Bieber, Rosalía e mais.

Na entrada da festa já foi possível ter uma breve noção da grandiosidade do evento, que contou com um boneco gigante de Stormi.

Um parque de diversões exclusivo também foi planejado e os convidados, é claro, aproveitaram bastante! Em um dos vídeos que foram postados durante a festa, dava para ver Kendall Jenner e Hailey se divertindo.

E o parabéns? Kylie e Travis, que ainda não confirmaram se voltaram a se relacionar, se juntaram para parabenizar a filha! Um amor de família, né?