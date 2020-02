'The Voice Kids' presta homenagem após morte de Flavio Goldemberg

02/02/2020 | 14:38



Flavio Goldemberg, que vinha trabalhando como diretor-geral do The Voice Kids, da Globo, morreu na madrugada da última terça-feira, 28, após sofrer um enfarte aos 58 anos de idade. Durante o programa deste domingo, 2, o primeiro após sua morte, o encerramento trouxe uma homenagem a Flavio.

"A gente costuma encerrar nosso programa em clima de festa, de alegria. Mas hoje, nosso domingo está um pouco mais triste", afirmou o apresentador André Marques.

Na sequência, continuou: "Ele sempre foi um cara entusiasmado, cheio de energia, cheio de amor, apaixonado pelo trabalho, pela família e pelas ondas. Sem você aqui, 'nada será de novo do jeito que já foi um dia' (referência à música de Como Uma Onda no Mar, de Lulu Santos). Vai aqui um beijo da família The Voice Kids pra você".

Em seguida, foram exibidas fotos de Flavio Goldemberg ao lado de familiares e do elenco do The Voice Kids, além de outros momentos em vídeo do diretor, enquanto uma versão instrumental da música de Lulu Santos tocava ao fundo.

Na terça-feira, os jurados do programa, Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone e Simaria, já haviam prestado homenagens em suas redes sociais, assim como Taís Araújo, que trabalhou com Goldemberg no Popstar.