Pressa injustificada

Do Diário do Grande ABC



02/02/2020 | 14:18



O surgimento de epidemias desperta alerta e cobra-se, evidentemente, que as autoridades tracem estratégias para impedir que determinada doença se alastre e contamine os seres humanos. A cada notícia sobre o aparecimento de um vírus de proporções globais faz emergir no consciente popular crises catastróficas ao longo da história, como a gripe espanhola, que no início do século passado, infectou 500 milhões de pessoas, um terço da população da época, vitimando 50 milhões.

Porém, espera-se dessas autoridades prudência ao relatar os episódios, até como forma de conter qualquer alarde desmedido. Foi justamente o protocolo contrário que a Secretaria do Estado da Saúde adotou ao relatar que um morador do Grande ABC estava com suspeita de coronavírus, recentemente classificado como emergência de saúde internacional pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Todo enredo deste caso é, no mínimo, lamentável. A secretaria divulgou nota à imprensa dizendo que um paciente de Santo André estava com sintomas do coronavírus. A revelação à mídia, de forma oficial, antecedeu a comunicação às autoridades da saúde andreense, que, assustadas, passaram a investigar a ocorrência. Elas descobriram que o homem, na verdade, residia na Capital e havia fornecido endereço do comércio dos pais que funciona na Vila Guiomar. Por fim, rápido exame no Hospital Albert Einstein descartou por completo a circulação do coronavírus no organismo do rapaz.

Por que o açodamento em alardear uma informação dessa magnitude? Em nota oficial, o governo paulista sequer faz mea-culpa sobre o fato. Limita-se a dizer que o homem não está com o vírus, sem se preocupar nas consequências da disseminação de tal notícia que não se confirmou.

Especialistas em epidemias asseguram que a letalidade do coronavírus é mais baixa do que em outros surtos já vivenciados pelo planeta. Entretanto, a doença se espalha com velocidade que inspira cuidados. Zelo que todos os envolvidos precisam ter em momento tão sensível.