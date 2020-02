Namorado de Manu Gavassi aceita pedido de namoro e revela trocar figurinhas com Bruna Marquezine!

02/02/2020 | 14:10



Igor Carvalho, a quem Manu Gavassi pediu em namoro em rede nacional no BBB20, foi até a Casa de Vidro em um shopping do Rio de Janeiro mandar através dos confinados um recado para a cantora. Segurando um cartaz, o romance da cantora passou sua mensagem para Daniel, Ivy, Renata e Caon, que disputam duas vagas para entrar no reality.

Diz pra Manu que eu disse sim, escreveu ele. Daniel foi quem mais vibrou ao ler o recado.

Quando já estava no programa, Manu resolveu oficializar o romance.

- Oi, Igor. Eu não falei que eu namorava porque eu não tinha te pedido em namoro e não queria expor você para o Brasil inteiro, mas agora, pensando bem, você já está exposto, f***e, queira ou não. Quer namorar comigo? Se você não quiser, eu vou passar três meses aqui agindo como se eu estivesse namorando, disse, na ocasião.

Em entrevista a colunista Patricia Kogut, Igor contou um pouco sobre sua relação com Manu, revelando como ficou surpreso quando a amada decidiu entrar no BBB20.

- Quando a Manuela me contou que pensava em entrar, minha primeira reação foi apoiar. A parceria tem que existir na vida de um casal. E foi surpreendente receber um pedido de namoro em rede nacional. Na minha vida, nunca imaginei algo assim. Fiquei feliz demais. Estávamos há quatro meses juntos antes de ela entrar no programa.

Por conta da participação de Manu na casa mais vigiada do Brasil, Igor contou que precisou mudar a rotina: ele vê o programa até no carro e vai assistir à formação do paredão com a família da artista, em São Paulo. Além disso, ele declarou que, em breve, ele também poderá surpreendê-la com a notícia de que os dois vão deixar de se relacionar à distância.

- Me mudei do Leme para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, há pouco tempo e, em breve, vou para São Paulo. Mas morar em estados diferentes nunca foi um problema porque a gente estava sempre se vendo, diz ele, que teve que reformar uma parede para conseguir ver as câmeras do programa.

- Quando o BBB estreou, eu não tinha nada em casa. E descobri que o cabo da TV estava rompido dentro da parede. Precisei quebrar para fazer tudo no mesmo dia para dar tempo. Fiz até amizade com o funcionário da operadora.

Ciente de tudo o que acontece no programa, Igor opina sobre o jogo dos participantes Petrix, Hadson e Lucas Gallina, que planejam fazer com que as participantes comprometidas traiam seus companheiros:

- Os caras esqueceram que o Brasil está vendo. Essa é uma estratégia que não faz muito sentido. Se a gente pudesse mandar um recadinho para avisar sobre o que está acontecendo, com certeza essa proximidade delas com alguns deles não existiria mais. As máscaras vão cair com o tempo. Todo mundo vai ver que é um jogo totalmente errado e eles vão se queimar. Manuela tem opinião própria, sabe se portar, se posicionar. Ela não é uma pessoa que se abstém. Se for o caso, vai reagir com educação, tranquilidade. Não é fácil tirá-la do sério.

Uma das torcedoras mais fervorosas de Manu Gavassi, Bruna Marquezine vive trocando mensagens sobre o reality com Igor. Outros famosos também estão atentos à participação da amiga: Rodrigo Simas e Agatha Moreira:

- Bruna ama tanto a Manu que não perde o programa. A gente tem se falado com muita frequência. Rod e Agatha têm acompanhado à distância, pois estão viajando de férias. Eu tenho muito orgulho de como ela vem se comportando e fico muito tranquilo com o futuro dela ali. Ciúme, então, passa longe. Quando você tem uma relação de reciprocidade, confiança, sentimento e amor, nada abala, finalizou.

O assunto sobre relacionamentos também fez com que Manu relembrasse uma antigo amor, na qual foi traída, durante conversa com Guilherme, Bianca e Victor Hugo no jardim da casa. Sem citar nomes, a cantora desabafou que não foi fácil e como lidou com a situação.

- A última coisa que eu queria era responder sobre isso em uma entrevista. Você está mal quando termina um namoro. A última coisa que eu quero é que as pessoas saibam que estou na m***a. Dá vergonha, você quer se esconder. Mas às vezes é muito mais forte falar a verdade e expor, fazer uma música, mostrar fragilidade, falar 'fui corna mesmo'. Vai ter gente que vai se identificar com isso, é uma força, do que ficar na sua zona de conforto, avalia.

A cantora namorou Chay Suede por um tempo e, embora não tenha citado com quem namorou, ela deixou escapar que é alguém conhecido.

- Já me perguntei se eu estaria sendo forte de fazer uma música sobre um assunto, sobre uma pessoa que o público [conhece], expondo as coisas erradas que aconteceram, ou se estaria sendo a menina que quer aparecer com o nome de fulano.