Da Redação



02/02/2020 | 13:23



Na estreia do treinador Pintado, o Água Santa arrancou empate do Ituano, no Estádio do Inamar, em Diadema na manhã de hoje.

O Ituano acabou saindo na frente do placar com gol de Gabriel Talari, aos 17 minutos do primeiro tempo.

O Água Santa marcou aos 30 minutos do primeiro tempo com Luan Dias e empatou o jogo.

Com o empate, o time de Diadema segue na lanterna do Grupo A com apenas um ponto. O Grupo A é liderado pelo Santos.

O próximo embate do Água Santa é no sábado (8), às 15h, contra a Ferroviária, em Diadema.