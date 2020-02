Michel Teló e Thais Fersoza levam os filhos para conhecer a neve

02/02/2020 | 13:11



Que fofura! Melinda e Teodoro, filhos de Michel Teló e Thais Fersoza, conheceram a neve pela primeira vez! O casal de artistas viajou para o Colorado, nos Estados Unidos, com as crianças, e já aproveitou muito para esquiar no primeiro dia de viagem.

No Instagram, a atriz publicou foto ao lado das crianças e falou sobre o momento especial:

Enquanto o marido esquiava.. a gente se divertiu muito e aproveitou pra tirar as fotos mais lindas!!! Hoje foi o primeiro dia deles na neve.. e foi emocionante ver as descobertas, brincadeiras, gritinhos de alegria e aquela carinha de pelo amor de Deus isso aqui é frio demais! Haha Dia muito especial! Meu coração transborda de amor de ver a alegria deles.., escreveu.

Ela ainda posou com Michel Teló para uma foto para lá de romântica e Teló mostrou que é mesmo um homem muito apaixonado: Alegria define esse momento!!!! Ai que me refiro, minha gatinha!