Immobile marca duas vezes em goleada da Lazio, nova vice-líder do Italiano

02/02/2020 | 12:58



Poucas horas depois de Cristiano Ronaldo marcar dois gols contra a Fiorentina, Ciro Immobile deu sua resposta. O artilheiro do Campeonato Italiano também balançou a rede duas vezes na goleada da Lazio por 5 a 1 sobre o SPAL, neste domingo, no Estádio Olímpico de Roma.

Immobile voltou a abrir seis gols de vantagem para o astro português da Juventus na tabela de artilheiros do Italiano (25 a 19). E o resultado confortável fez a Lazio roubar da Internazionale a vice-liderança da competição nacional, ao menos por algumas horas, já que a equipe de Milão vai enfrentar a Udinese ainda neste domingo.

A Lazio chegou a 49 pontos no campeonato, um a mais do que a Inter e cinco a menos do que a Juventus. A equipe romana, porém, tem uma partida a mais para disputar do que a de Turim.

Aproveitando muito bem a vantagem de jogar contra o pior time do Italiano, a Lazio já liquidou a partida no primeiro tempo - quando o árbitro deu por encerrada a metade inicial do jogo, o placar apontava 4 a 0 para os donos da casa. O primeiro e o terceiro gols foram de Immobile e os outros dois, do equatoriano Caicedo.

Se o primeiro tento de Immobile foi uma demonstração de seu oportunismo - o atacante completou na segunda trave um cruzamento desviado por Lulic -, o segundo foi muito mais sofisticado. O artilheiro recebeu um lançamento de Lazzari, passou por um zagueiro e, diante do goleiro Berisha, gingou com a bola várias vezes antes de mandar um chute que encobriu não só o arqueiro como um defensor que se postou em cima da linha final na esperança de evitar o gol.

Na segunda etapa, Adekanye marcou o quinto tento da Lazio e Missiroli fez o gol de honra dos visitantes quando o jogo há havia virado um treino para os vice-líderes do Italiano.

O Milan poderia ter subido da oitava para a sexta colocação neste domingo, mas empatou por 1 a 1 com o Verona, em Milão, e não saiu do lugar. Por causa de uma gripe, Ibrahimovic não disputou a partida, e o sueco fez falta aos rubro-negros. O meia Lucas Paquetá entrou em campo na segunda etapa.

Faraoni colocou os visitantes em vantagem aos 12 do primeiro tempo, 16 minutos antes de Calhanoglu empatar o duelo. Na segunda etapa, o Verona - nono colocado, com 30 pontos - teve um jogador expulso, mas nem assim o Milan foi capaz de conseguir o gol da vitória.

Assim como o Milan, a Atalanta também jogou em casa, também ficou com um jogador a mais em campo no segundo tempo e também foi incapaz de ganhar. O empate por 2 a 2 com o Genoa impediu o time de Bérgamo de se isolar na quarta colocação do campeonato - a Atalanta está agora empatada com a Roma, ambas com 39 pontos. Já o clube de Gênova continua na zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com 16.

Todos os gols saíram no primeiro tempo. O zagueiro brasileiro Rafael Tolói colocou a Atalanta em vantagem, o Genoa virou o jogo com tentos de Criscito e Sanabria e Ilicic anotou o gol que decretou o placar definitivo do duelo.