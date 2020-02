Sabrina Sato baba por Zoe falando mamãe e abre o jogo sobre vida sexual com Duda Nagle: As coisas melhoraram

02/02/2020 | 12:10



Sabrina Sato está uma verdadeira mamãe-coruja! Em meio aos preparativos para o Carnaval 2020, a apresentadora dividiu com os seguidores momentos super fofos da filha Zoe, em casa no último sábado, dia 1.

A pequena, de apenas um ano de idade, já mostrou interesse em brincar com o cachorrinho da família, Bernardo. Nos registros de Sabrina, Zoe aparece correndo pela casa gritando por Bê, toda feliz.

Sabrina publicou uma foto do trio reunido e escreveu: Onde mora uma família, há muito amor envolvido.

Em outra publicação, Sabrina aparece babando pela filha falando mamãe enquanto corre atrás dela. Em entrevista ao jornal Extra, a apresentadora falou sobre as primeira palavras da menina:

Uma coisa engraçada é que, quando ela tinha uns 5 meses, ela falava mamãe, mamãe. Agora, ela diz um monte de coisas, mas não fala mais o meu nome. É papai pra lá, vovó pra cá... Quando ela vê uma criança, fala ?bebê, bebê?. Mas comigo... Zoe me chama até de Peppa, mas de mãe, nada. Uma coisa que a gente já começou a conversar é sobre a educação dela. Em que colégio vai estudar, qual será o método que escolheremos... O bom é que ainda temos um tempinho pra resolver, né? Então, vamos focar mais nisso depois que acabar esse período de carnaval

No bate-papo, Sabrina ainda explicou que a relação e intimidade com Duda Nagle já está melhor passado o primeiro ano da maternidade:

- Depois de me tornar mãe, fui me transformando e me conhecendo mais. Esse período pós-parto é muito hormonal. Além disso, você está cansada, preocupada com o bebê, dando de mamar o tempo inteiro. Seu corpo está todo voltado para seu filho e não dá para pensar muito nessas coisas (sexo). Agora, claro que voltou tudo ao normal. Em todos os sentidos. Voltamos a viver. Eu comecei a olhar para mim. A gente voltou a ter um tempo para nós dois. Já conseguimos parar para conversar, tomar um vinho... As coisas melhoraram, inclusive na cama. Estamos vivendo um momento muito bom. Acho que todos os casais experimentam isso. É uma fase, e a gente tem que passar por ela. Não tenho vergonha de falar sobre isso

Ela também não descartou o desejo de oficializar a união com o ator e os planos de fazerem uma viagem a dois:

- A gente adora ficar na cama vendo um filminho e assistindo a séries. Também adoramos cozinhar juntos. Estamos doidos para fazer uma viagem a dois para algum lugar bacana. Mas, neste momento, estamos com muito trabalho. Também tenho o sonho de me casar de véu e grinalda, de fazer um festão, mas vamos deixar acontecer. Uma hora sai.