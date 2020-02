Da Redação



02/02/2020 | 12:01



Com goleada contra o Juventus, o São Caetano conseguiu segunda vitória seguida na Série A-2 do Campeonato Paulista fora de casa, na Rua Javari, na Capital. O Ramalhão venceu o time da Mooca por 3 a 1 e se segue na quarta posição do torneio.

O São Caetano abriu o placar com o atacante Marlon, aos 19 minutos. Aos 35 minutos foi a vez de Jean Dias balançar as redes.

No segundo tempo o atacante Clayson também marcou e o São Caetano segurou o placar elástico até os 41 minutos do segundo tempo, quando Léo Castro descontou para o time do Juventus.

O próximo jogo do Ramalhão é no sábado (8), às 15h, contra o Sertãozinho, no Anacleto Campanella.