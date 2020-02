Pamela Anderson e Jon Peters terminam relação após 12 dias de casamento

02/02/2020 | 11:11



Nem todo casamento é duradouro - e alguns famosos são provas vivas disso! Apenas 12 dias depois de terem se casado, Pamela Anderson e Jon Peters, produtor de Nasce uma Estrela, decidiram colocar um ponto final no relacionamento.

A atriz contou ao The Hollywood Reporter que eles decidiram se separar para reavaliar a relação que estavam tendo:

Separamos um tempo para reavaliar o que queremos da vida e um do outro. A vida é uma jornada e o amor é um processo. Com essa verdade universal em mente, decidimos mutuamente adiar a formalização de nossa certidão de casamento e depositar nossa fé no processo. Obrigada por respeitar nossa privacidade, declarou.

Os dois não formalizaram o casamento no civil, logo, não precisam entrar com um pedido de divórcio para anular a união. Eles apenas realizaram uma cerimônia íntima em Malibu, nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro, e depois disso já consideraram estarem casados. Panela e Jon haviam namorado há mais de 30 anos e reataram há poucos meses. Ao longo da vida, ambos tiveram cinco casamentos.