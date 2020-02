Boninho se pronuncia após público pedir expulsão por empurrão de Petrix ao atender Big Fone e indicar Pyong para o paredão do BBB20

02/02/2020 | 11:10



Parece que já temos os maiores rivais do BBB20! Pyong e Petrix Barbosa se enfrentam desde o início do jogo e, na noite do último sábado, dia 1, quando o Big Fone tocou pela primeira vez na edição, a situação não foi diferente. Eles tiveram uma disputa acirrada para atender ao telefone, já que eram os que estavam mais próximos do local quando ele começou a tocar.

Petrix conseguiu atender ao telefone e recebeu a ordem de indicar imediatamente alguém ao paredão. Mostrando que acredita que Pyong é mesmo um de seus maiores rivais no jogo, ele indicou o hipnólogo para berlinda. Já que dias antes, foi Pyong que o indicou para o paredão. O atleta, no entanto, terá direito a participar do Bate Volta, enquanto Pyong é vetado da prova por ter sido indicado pelo Big Fone.

Mas nem tudo foi tão simples assim! Petrix acabou se envolvimento em mais uma polêmica quando atendeu o Big Fone! Isso porque, ele e Pyong travaram uma corrida acirrada para ver quem atendida primeiro ao telefone. Quando tudo aconteceu, Pyong acabou caindo no chão e Petrix passou por cima dele, deixando a impressão de que o hipnólogo havia sido empurrado pelo ginasta. No programa ao vivo, Tiago Leifert explicou que Petrix acabou quebrando o microfone durante o embate com Pyong, mas frisou que a queda fazia parte do jogo e que Pyong, apesar dos arranhões, disse que estava tudo bem entre eles. Nas redes sociais, o telespectador logo passou a pedir a expulsão de Petrix, afirmando que ele agrediu Pyong para conseguir alcançar mais rápido o telefone. Até mesmo a esposa de Pyong se pronunciou sobre o assunto e marcou o diretor da atração, Boninho, em mensagem no Twitter: Boninho, estou com desejo de que o Petrix saia do BBB. Dizem que quem não faz desejo de grávida fica com terçol,mas assim, você quem sabe né, escreveu ela, que está grávida do primeiro filho.

Horas após a repercussão do caso nas redes sociais, Boninho resolveu se pronunciar e mostrou que, diferente do que disse Tiago Leifert, não estava tudo tão bem assim e as imagens de Petrix e Pyong no embate para atender ao Big Fone seriam analisadas. Ele, aliás, publicou o exato momento em que Petrix ultrapassa o hipnólogo, colocando as mãos nos ombros dele, pouco antes de Pyong cair no chão e o ginasta ter que pular por cima dele. Na legenda, escreveu: Calma! Vamos pro VAR!, escreveu Boninho, referindo-se ao recurso que os juízes de futebol utilizam nas partidas para checar os lances polêmicos.

Outro vídeo que deu o que falar na internet mostra uma conversa de Felipe Prior com Petrix, quando o ginasta estava sem o microfone, que ficou quebrado, e não poderia falar em voz alta. Enquanto Felipe tentava adivinhar o que aconteceu, disparou: Então você passou por cima dele?. Petrix, então, confirma com a cabeça e faz sinal que sim.

Depois de ser indicado ao paredão por Petrix, Pyong resolveu que era o momento de fazer especulações sobre o jogo e foi bater um papo com Babu Santana, anjo da semana. O hipnólogo quis saber para quem ele daria a imunidade, no entanto, não conseguiu obter resposta, embora Babu tenha declarado que confia em Pyong e os dois serão aliados durante a competição. O Anjo ainda declarou que ficou magoado com Petrix, já que ele e os demais meninos da casa deixaram claro para ele que se Babu imunizasse Pyong poderia se colocar no paredão: Estou com uma pontinha de mágoa do PX. Ele tentou me manipular.

No quarto, Rafa, Gizelly, Thelma e Pyong ainda especularam seus votos ao paredão. A influenciadora digital declarou que tinha Hadson como opção, o que não agradou os demais confinados, afirmando que poderia estragar o jogo coletivo.

E Pyong mostrou que possui uma boa visão de jogo ao declarar quem acha que são os vilões da casa para o público: As mesmas pessoas eu vejo como vilões lá fora. O Gallina (Lucas) e o Prior (Felipe), disse ele, afirmando ainda que aposta na saída de Felipe, caso ele vá ao paredão.

Já Lucas Gallina parece estar confiante no próprio jogo! Em conversa com Felipe, ele declarou que seu grupo pode ficar ainda mais forte depois desse paredão: Se não sair o Petrix ou nenhum de nós, a gente fica grandão

Na academia, Lucas ainda afirmou para Petrix que Pyong irá sair neste paredão: Esse aí já vai sair, já já, essa semana. Bota fé no que eu tô falando. Petrix concorda e dispara: Esse aí não combina com nada, não fecha com nada. Deus e o Brasil te ouçam. E tomara que o filho dele não tenha nascido ainda, para ele assistir.