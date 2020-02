02/02/2020 | 09:11



Ticiane Pinheiros sempre encanta seus seguidores ao compartilhar cliques para lá de fofos de suas filhas, Rafaella Justus, fruto de seu casamento com Roberto Justus, e Manuella, sua filha caçula, fruto do casamento atual com César Tralli! E agora ela encantou mais uma vez.

No Instagram, a apresentadora se derreteu por um momento superfofo das filhas juntas.

Durante um passeio, Rafa apareceu sendo observada pela irmã caçula e depois as duas apareceram brincando juntas em um balanço. Nada como se divertir com a irmã, não é mesmo?