Lakers obtêm primeira vitória após morte de Kobe e Lillard brilha uma vez mais

02/02/2020 | 09:05



O Los Angeles Lakers conseguiu na noite de sábado a sua primeira vitória depois da morte do ídolo Kobe Bryant, ocorrida há uma semana. Fora de casa, a equipe de LeBron James derrotou o Sacramento Kings por 129 a 113, com uma contribuição decisiva do seu grande astro, que anotou um triplo-duplo (dois dígitos em três fundamentos).

O 92.º triplo-duplo da carreira de LeBron foi concretizado com 15 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Outro destaque da equipe de Los Angeles foi Anthony Davis, cestinha dos Lakers na temporada. Ele foi o maior pontuador do time neste sábado, com 21 pontos. O cestinha do jogo, com 24, foi De'Aaron Fox, jogador dos donos da casa.

Segundo o técnico dos Lakers, Frank Vogel, obter a primeira vitória depois da morte de Kobe foi algo muito importante para fortalecer psicologicamente a sua equipe, que certamente vai carregar a dor pela perda do ídolo por muito tempo.

"Nunca vai ser algo normal, nunca mais será a mesma coisa", disse o treinador. "Mas nós tivemos nossa primeira vitória desde que aconteceu (a morte de Kobe). Haverá muitos passos importantes para nós ao longo do caminho, e este com certeza foi um deles."

Os Lakers continuam na liderança da Conferência Oeste da NBA, com 37 vitórias e 11 derrotas. O Sacramento Kings, por outro lado, é um dos piores times dessa conferência, com 18 vitórias e 31 derrotas e chances praticamente nulas de ir aos playoffs.

LILLARD IMPARÁVEL - Um dia depois de ter anotado 48 pontos contra os Lakers, Damian Lillard voltou a ter uma atuação espetacular, desta vez conseguindo 51 pontos na vitória por 124 a 107 do Portland Trail Blazers sobre o Utah Jazz, em Portland. O armador está em uma fase sensacional, sendo o primeiro jogador da liga desde a temporada 1983-1984 a registrar pelo menos 35 pontos, cinco assistências e cinco rebotes em cinco partidas consecutivas.

Diante do Jazz, Lillard deu 12 assistências, tendo sido o líder da partida também nesse quesito. Com seu armador em um momento de grande brilho, os Blazers vão subindo na classificação, depois de um começo de temporada ruim. A equipe tem 23 vitórias e 27 derrotas e, nesse momento, ocupa a nona colocação da Conferência Oeste - os oito primeiros vão aos playoffs. O Utah Jazz tem 32 vitórias e 17 derrotas (quarto colocado na conferência).

Confira os demais resultados deste sábado:

Los Angeles Clippers 118 x 106 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 85 x 92 New York Knicks

Orlando Magic 89 x 102 Miami Heat

Washington Wizards 113 x 107 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 112 x 131 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 123 x 100 Atlanta Hawks

Boston Celtics 116 x 95 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 114 x 90 Charlotte Hornets

Confira os jogos da rodada deste domingo:

Detroit Pistons x Denver Nuggets

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Chicago Bulls