02/02/2020 | 07:00



Sete policiais militares foram assassinados no Estado do Rio de Janeiro no 1º mês de 2020. A sétima vítima foi o subtenente da reserva da PM, Jobson João Lima, de 56 anos, morto na sexta-feira, 31, junto com a companheira, quando passava pela Avenida Brasil, na zona oeste da capital. O casal foi morto numa tentativa de assalto. O carro dos bandidos emparelhou com o veículo da vítima, atingido por vários tiros. O Disque-Denúncia dá recompensa de R$ 5 mil a quem der pistas sobre o caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.