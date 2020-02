Água Santa estreia Pintado contra o Ituano, no Inamar

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



02/02/2020 | 00:01



Pintado será a principal novidade do Água Santa para o confronto contra o Ituano, hoje, às 11h, no Estádio do Inamar, pelo Paulistão. O técnico, anunciado na sexta-feira para substituir Fernando Marchiori, demitido após três derrotas nas três primeiras partidas, disse que está motivado para começar o trabalho na equipe de Diadema depois de salvar o Figueirense do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro de 2019.

Atento aos primeiros jogos do Paulistão, Pintado já tem o caminho para dar a primeira vitória ao Água Santa. “Tenho tudo pronto. O lado esquerdo do Ituano é o mais frágil. Vamos forçar neste lado e as costas com mais profundidade”, comentou o treinador, que teve apenas um treino para preparar a equipe titular.

Uma das novidades na escalação deve ser a entrada de Luís Ricardo na vaga de Jonathan, machucado.