Cachorrão vence a primeira na Série A-3 e afunda o Paulista

01/02/2020 | 19:27



O EC São Bernardo enfim venceu na Série A-3 do Campeonato Paulista. E o triunfo veio fora de casa, diante do Paulista, na tarde de sábado (1º), por 3 a 0, pela terceira rodada. Com o resultado, o Cachorrão subiu para a zona de classificação à próxima fase, com quatro pontos. O time de Jundiaí se mantém na parte debaixo da tabela, só com um ponto.



A equipe da região começou superior no primeiro tempo. O time de Renato Peixe ameaçou logo nos seis primeiros minutos, adotando marcação alta. Com essa tática, teve a primeira chance logo de cara, quando retomou a bola do adversário e, acionado pelo lado direito, Chuck cruzou para Wilson, dentro da pequena área. O atacante desperdiçou.



Apesar de dominar a primeira etapa da partida, o Cachorrão não conseguiu abrir o placar. No fim do primeiro tempo, Felipe arrematou de longe, mas a bola foi por cima.



Após o intervalo, o Paulista reagiu e deixou a disputa mais equilibrada. O Cachorrão, porém, saiu na frente aos dez minutos, com finalização de Vitor Sapo. Aos 24, de carrinho, Felipe ampliou o placar: 2 a 0. O gol derradeiro da vitória veio aos 34, com Hebert, livre na área.



O EC São Bernardo e o Paulista voltam a jogar no sábado. O time da região recebe o Olímpia, no Estádio 1º de Maio, em solo são-bernardense, às 15h. Já a equipe de Jundiaí enfrenta o Noroeste, às 16h, no Alfredo Castilho, em Bauru.