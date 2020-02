Tatuagem para ser feliz!

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020 | 07:00



Instituto alemão Dalia pesquisou 9.000 internautas de 18 países sobre tatuagem e descobriu a porcentagem da população que possui desenhos na pele em cada um deles, estabelecendo ranking, cujo país mais tatuado chega a quase 50% das pessoas. Entre a população mundial, 38% do mundo têm tatuagens. Os italianos, seguidos dos suecos e norte-americanos, são os que mais gostam. O Brasil está em oitavo lugar na lista.

Mas os motivos para fazer os desenhos podem estar ligados ao renascimento. Muitas mulheres tatuam as auréolas dos seios depois de cirurgia para retirada de câncer. Turma de tatuadores de um dos grupos que faz este trabalho, o Projeto Reconstruir, estará de fantasia e tudo (vai ter concurso) no bloco Tatu-Ado, da Tattoo do Bem, braço social da Tattoo Week, maior evento de tatuagem do mundo.

Os foliões vão se reunir sábado e domingo, das 10h às 22h, na Klan Tattoo (Rua Pará, 196), em São Caetano, para se divertir, fazer tatuagens e também ajudar. Parte do que for arrecadado será doado justamente para o projeto.“Estamos preparando os tamborins. Nossa bateria vai arrasar. Será festa para toda a família”, avisa Enio Conte, diretor da Klan Tattoo.

Cabeleireiro Sylvio Rezende, do programa ‘Mulheres’, da Gazeta, estará hoje, às 10h, na Praça Lauro Gomes, em São Bernardo, para realizar blitz da beleza

Professores do Colégio Viva Vida e da Escola Galileu, ambos de São Bernardo, passaram por curso de reciclagem do programa ‘A União Faz a Vida’, promovido pela Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP; proposta é que definam junto com alunos projetos práticos, tendo como pano de fundo o cooperativismo

TEM MAIS...

Sororidade

Na quarta-feira, o Mais Mulheres fará seu primeiro encontro de 2020. Fundado em 2015 pela presidente da 38ª Subseção da OAB de Santo André, Andréa Tartuce, o evento é iniciativa para reunir lideranças femininas da região. “Não são só advogadas, mas integrantes de diferentes ramos. São mulheres que decidem e que trabalham para quebrar tradicionais tabus culturais”, explica.

Festa do Rotary

As atividades rotaryanas do Grande ABC estão voltando, aos poucos, após o recesso de fim de ano. O de São Caetano (Olímpico) está organizando festa na quinta-feira, a partir das 20h30, no salão social do Colégio Eduardo Gomes para homenagear a professora Aparecida Casanova Losano, o economista Jefferson Cirne da Costa e José Carlos Canga.

Reciclagem

A Fundação das Artes de São Caetano inicia o ano letivo promovendo o 4º Simpósio de Formação Continuada para professores e servidores, de quarta a sexta, no Teatro Timochenco Wehbi. As palestras são direcionadas a docentes e servidores municipais da Fundação das Artes e da Secretaria Municipal de Educação e tem como objetivos os aperfeiçoamentos na formação e na capacitação.