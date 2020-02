Tigre empata, mantém invencibilidade, mas perde topo da Série A-2

Da Redação

Do dgabc.com.br



01/02/2020 | 17:27



O São Bernardo FC empatou contra o Atibaia, no Estádio 1º de Maio, e manteve a invencibilidade na Série A-2 do Campeonato Paulista. Apesar de continuar sem derrotas no torneio, o Tigre perdeu a primeira colocação na competição, ultrapassado pelo Taubaté, que venceu o Penapolense.

O gol dos donos da casa foi marcado pelo atacante Marlyson, de pênalti, aos 30 minutos do segundo tempo, já na reta final do jogo. O atacante Daniel havia aberto o placar para os visitantes 15 minutos antes.

Com o resultado, o time comandado por Marcelo Veiga chegou aos oito pontos – o Atibaia tem seis e também está invicto.

A equipe volta a campo no sábado, contra o Audax, fora de casa, às 15h.