01/02/2020 | 17:11



Marina Ruy Barbosa aproveitou a última sexta-feira, dia 31, para compartilhar com seus fãs e seguidores uma foto lindíssima em seus Stories, do Instagram. Na imagem, a ruiva aparece com uma lingerie lindíssima.

Caso você esteja pensando que era algo super simples, você está simplesmente enganado. Marina vestiu uma lingerie na cor branca e totalmente rendada, e vamos combinar que ficou simplesmente maravilhosa.

Além disso, a atriz ainda amarrou os cabelos em um rabo de cavalo para mostrar alguns detalhes nas costas da peça. E claro, aproveitou para fazer uma maquiagem super leve, mas com alguns tons brilhantes para dar um charme na região dos olhos.