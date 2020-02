No fim do tratamento de seu tumor, Gloria Maria diz: O momento é de agradecer e celebrar por estar vida

01/02/2020 | 17:11



Gloria Maria que está na reta final do seu tratamento contra um tumor encontrado em seu cérebro em 2019, compartilhou com seus seguidores e fãs do Instagram na ultima sexta-feira, dia 31, uma foto antiga e fez um lindo desabafo.

Nele, a apresentadora não mediu esforços para contar que está bem melhor de saúde e de agradecer por estar viva. E claro, Gloria Maria já adiantou que deve voltar ao comando do Globo Repórter ainda neste mês.

Estou recebendo inúmeras mensagens perguntando como estou. Graças a Deus, cada dia melhor. Tratamento quase no final. Recuperação quase total. Falta pouco para tudo terminar. No final de fevereiro já volto ao trabalho apresentando o Globo Repórter e já preparando novas viagens para mostrar o mundo para vocês. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e por toda energia maravilhosa que vocês me mandam. O momento é só de agradecer. E de celebrar por estar viva!