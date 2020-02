Polícia prende três homens que roubaram instituição de caridade

Da Redação



01/02/2020 | 16:49



A PM (Polícia Militar) prendeu três homens que roubaram uma instituição de caridade na Avenida Robert Kennedy, no bairro Planalto, em São Bernardo, na manhã deste sábado (1º).

Equipe de policiais que estava em ronda pelo local e avistou os três homens que, segundo os agentes de segurança, apresentaram movimentação suspeita e foram abordados. Um deles tentou fugir, mas foi detido na sequência.

Durante a revista, os policiais encontraram um celular, uma faca e uma sacola com roupas. No momento em que os agentes realizavam as buscas, uma pessoa relatou que havia sido assaltada pelos três suspeitos.

A vítima tinha ido até uma instituição de caridades onde realizaria doação de roupas usadas quando foi surpreendida pelos três homens. Eles simularam estar armados e levaram a vítima para dentro do imóvel. Ela foi amarrada, amordaçada e ameaçada.

Dentro da instituição de caridade, os homens roubaram câmera digital, dois computadores, um carimbo, um celular e um carregador. Eles também chegaram a atear fogo em um colchão antes de fugir.

Boletim de ocorrência foi registrado como roubo no 3º DP (Assunção) da cidade.