Camila Queiroz revela planos de aumentar a família com Klebber Toledo: - Queremos uma turminha

01/02/2020 | 16:11



Camila Queiroz é a mais nova Rainha do Baile do Copacabana Palace no carnaval 2020 e, em entrevista ao jornal O Globo, revelou os planos de aumentar a família. Casada com o ator Klebber Toledo desde agosto de 2018, ela declarou que os dois pretendem ter filhos em breve.

- Queremos uma turminha, mais de dois, pelo menos. Viemos de família grande, do interior. Klebber está com dois sobrinhos pequenos e temos que acompanhar.

E continua:

- Sempre fui muito maternal. Aos 14 anos de idade troquei as bonecas pelo trabalho como modelo, em São Paulo. Klebber é louco para ser pai. Temos planos, mas esse ano não vai dar tempo. Volta e meia, me falam: Queremos ver o filho de vocês. O tempo inteiro me enxergam grávida no Instagram.

A atriz ainda falou sobre a continuação de Verdades Secretas.

- Ainda não tive a reunião oficial. Tenho dois projetos na TV, duas séries, pretendo voltar ao ar no meio do ano, contou Camila, que espera realizar um sonho profissional em 2020:

- Quero fazer cinema, finalizou.