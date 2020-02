01/02/2020 | 16:11



Bruna Marquezine que está acompanhando a sua amiga, Manu Gavassi, no Big Brother Brasil 20, acabou fazendo uma desabafo em suas redes sociais e contou que passa o dia procurando pela amiga nos canais pagos da Rede Globo.

A Manuela destruiu a minha vida. Eu tinha vida. Tinha amigos, trabalhava, me exercitava, me alimentava bem. Cumpria todos os meus objetivos. Agora, passo o dia a procurando no pay per view!

A atriz que gravou os vídeos para os seus Stories na frente de uma televisão, ainda apareceu mexendo muito em um controle remoto para procurar a amiga cantora.

Cade? Achei!