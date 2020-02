Meghan Markle não tem uma relação próxima com sua mãe

01/02/2020 | 16:10



Parece que a relação de Meghan Markle e sua mãe, Doria Ragland, não é tão próxima. Em contato com uma fonte próxima a esposa do príncipe Harry, a revista Us Weekly noticiou que a dinâmica entre as duas não é tão íntima quanto ficou parecendo nas aparições públicas de Ragland na companhia da filha em suas idas à Inglaterra.

- Ela não é muito próxima da mãe, disse o informante.

A publicação ainda deixou claro que Doria, de 63 anos de idade, não tem planos de alterar sua rotina com os planos recém-revelados da filha de se mudar para o Canadá. Hoje ela mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e atua como professora de yoga.

- Ela não tem planos de mudar para o Canadá ou nada do tipo. Ela está atualmente dando aulas particulares de yoga para alguns poucos clientes. [...] Ela só ia a Toronto ver a Meghan uma ou duas vezes por ano quando ela estava filmando Suits. A Meghan não é tão próxima da mãe quanto parece, ressaltou.

Vale dizer que o suposto afastamento entre Markle e a mãe, é uma surpresa. Afinal, até então só era de conhecimento público a tensão entre a atriz e o pai dela, o ex-diretor de fotografia Thomas Markle.

Mãe do pequeno Archie, Meghan anunciou recentemente que ela e o marido iriam abdicar de seus títulos e suas funções como membros da Família Real Britânica.