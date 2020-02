01/02/2020 | 15:11



Conhecido por algumas participações especiais na trilogia original de Star Wars e em vários episódios das temporadas de Doctor Who, Alan Harris, morreu no dia 1º de fevereiro, depois de uma grande batalha contra um câncer em seu pulmão.

O ator estava com 81 anos de idade e compartilhou as informações da morte do artista foi o Daily Mail. Em um comunicado oficial das pessoas que trabalhavam com Alan, eles disseram:

Ele amava conhecer os fãs, assinar autógrafos e contar histórias sobre os sets de filmagem.