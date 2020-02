Whindersson Nunes abre o jogo sobre a mágica da fama: Quando quero algo, aparece rápido

01/02/2020 | 15:11



No começo de todo ano é muito comum as pessoas traçarem suas metas e, assim como muita gente, Whindersson Nunes enumerou cinco planos futuros para seu 2020. Nesta semana o humorista divulgou um vídeo em seu canal no YouTube em que divide com os fãs seus desejos para 2020, como aprender a dar mortal para trás e colocar a leitura em dia.

Segundo Whindersson, a ideia é se fortalecer culturalmente para não virar um completo idiota. Além disso, no vídeo ele conta que já não faz mais nada por si mesmo, que consegue o quer apenas verbalizando, fenômeno que chama de mágica do mundo da fama, e ainda diz que não fez o desabafo para se exibir, mas para justificar a necessidade da leitura.

- Quarta meta minha para 2020: ler e escrever mais. Percebi que estava desaprendendo a escrever. Eu não sei se isso acontece porque a gente vai ficando adulto e escrevendo menos ou porque minha vida é muito fácil e não escrevo muita coisa. Eu não preciso me esforçar mais para fazer muita coisa. Quando quero algo e falo, aparece rápido. Não estou me exibindo pra vocês e ostentando. É simplesmente algo de que eu não consigo me livrar. É a mágica do mundo da fama, conta.

- Todo santo dia pelo menos dez pessoas falam pra mim: o que você precisar, é só falar comigo que eu consigo rápido. Teve um dia que eu falei: vamos ver até aonde isso vai. Falei: Preciso, pra uma cena de um clipe, de 25 lhamas. Isso foi de manhã, quando foi cinco horas da tarde já tinha a fazenda com 25 lhamas e a empresa que ia montar o cenário no curral para não ter que transportá-las. Tem noção?, relembra.

E ele não parou por aí!

- Gente, por favor, não entenda isso como se eu estivesse me exibindo. Não é isso. Só estou dizendo que de tanto eu não fazer mais nada por mim mesmo, minha vida caminha para eu virar um completo imbecil, uma porta. Preciso me fortalecer culturalmente, ler. Gosto de aprender, trabalhar e criar. Pode parecer que é muito grande tudo o que tenho, mas ainda sou muito novo. Daqui a dez anos, ainda vou ter 35 anos. Dá tempo de falir, de ninguém lembrar mais... Dá tempo para qualquer coisa. Independentemente disso, quero continuar vivendo do que eu gosto de fazer, da minha arte. Para isso, acho que não posso ficar mais burro a cada dia que passa ou vou ficar um idiota, justifica.