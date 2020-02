Estado descarta caso de coronavírus no Grande ABC

Daniel Tossato

01/02/2020 | 14:47



Atualizado às 16h18

Foi descartada na manhã deste sábado (1º) a suspeita de paciente da região com coronavírus. O homem que foi classificado pela Secretaria de Saúde do Estado como morador de Mauá, na verdade, reside há quatro anos na Capital e, após exames realizados no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul, foi afastada a identificação de coronavírus.

O Diário apurou junto a funcionários da Secretaria de Saúde de Santo André o caso, já que, inicialmente, a gestão estadual havia declarado que o homem residia no município andreense.

Ao dar entrada no Hospital Albert Einstein com sintomas do coronavírus, o paciente registrou endereço comercial dos pais, localizado na Vila Guiomar, em Santo André. A Secretaria de Saúde de Santo André buscou contato com o rapaz, uma vez que o Estado, segundo apurou o Diário, não havia notificado formalmente a Prefeitura sobre a suspeita.

O homem retornou na manhã deste sábado aos contatos dos servidores da saúde andreense e relatou que mora em São Paulo há quatro anos. Disse ainda que seus pais, na verdade, moram em Mauá, e têm o comércio em Santo André.

Em nota, a prefeitura Santo André afirmou que, até o momento, o município não registra nenhum caso suspeito de coronavírus. ''A Secretaria de Saúde Municipal reforça, no entanto, que as equipes estão preparadas para prestar atendimento aos pacientes, se necessário, e ressalta que não há motivos de preocupação por parte da população, uma vez monitora possíveis casos e o único suspeito foi oficialmente descartado. Neste momento, não há nenhum caso em avaliação, deixando assim Santo André livre de qualquer suspeita de contaminação''.

O coronavírus virou surto a partir da cidade Wuhan, na China. Balanço divulgado nesta sexta-feira (31) pela OMS (Organização Mundial de Saúde) mostra que 259 pessoas morreram em decorrência do vírus. São 11.791 infectados em todo o mundo.

No Brasil são 16 casos suspeitos, oito deles na Capital.

O Diário acionou a Secretaria da Saúde do Estado acerca do caso e aguarda posicionamento oficial.