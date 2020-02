Benzema marca, Real bate o Atlético e abre vantagem na liderança do Espanhol

01/02/2020 | 14:18



O Real Madrid derrotou o Atlético de Madrid por 1 a 0 neste sábado no Santiago Bernabéu e disparou na liderança do Campeonato Espanhol. Foi a quarta vitória consecutiva do time de Zidane na competição, que foi a 49 pontos, seis à frente do Barcelona, o segundo colocado - a equipe catalã ainda joga pela 22ª rodada no domingo, contra o Levante, em casa.

O Atlético de Madrid vive momento complicado no torneio. Chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer (duas derrotas e um empate) e pode deixar a zona de classificação para a Liga dos Campeões no decorrer da rodada. Os comandados de Simeone estão em quarto lugar, com 36 pontos.

Os times voltam a campo pelo Espanhol no próximo fim de semana. O Real visitará o Osasuna no domingo e o Atlético receberá o Granada no sábado. Antes, o time de Zidane tem um jogo pela Copa do Rei, quinta-feira, contra a Real Sociedad.

No clássico madrilenho deste sábado, o gol da partida foi marcado por Benzema no início do segundo tempo ao aproveitar cruzamento de Mendy. Dos brasileiros do Real, somente Casemiro começou entre os titulares. Militão, Marcelo e Vinicius Junior ficaram no banco de reservas e Rodrygo nem foi relacionado.

Apesar de jogar em casa e estar embalado, o time de Zidane sofreu na primeira etapa e por pouco não saiu atrás do placar. Correa recebeu na área e acertou a trave de Courtois. Só que o Real melhorou na partida no segundo tempo após a entrada de Vinicius Junior.

O gol saiu em contra-ataque puxado pelo brasileiro. O Atlético sentiu o gol e os anfitriões tiveram a oportunidade de ampliar, mas desperdiçaram em chutes de Vinicius Junior e de Vázquez. O time visitante buscou a reação na parte final mais na base da raça. A pressão com bola na área, no entanto, não se transformou em gol.

O Real deixa o Santiago Bernabéu com uma grande apresentação, agora com 21 jogos de invencibilidade e com uma boa vantagem sobre o Barcelona, que entra em campo pressionado no domingo. Já o Atlético enfrenta um dos piores momentos sob comando de Simeone.

Em outro jogo realizado neste sábado, o Granada venceu o Espanyol de virada, por 2 a 1, em casa. Raul de Tomas abriu o placar para os visitantes, mas Machis e Carlos Fernandez garantiram o triunfo dos anfitriões. O Granada é o décimo colocado, com 30 pontos e o Espanyol está na lanterna, com 15.