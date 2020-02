Polícia encontra vestígios de sangue na casa de família carbonizada

Do Diário do Grande ABC



01/02/2020 | 14:05



A polícia encontrou manchas de sangue humano na casa da família que foi encontrada carbonizada na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, na terça-feira (28). Os investigadores realizaram na noite de sexta-feira (31) perícia complementar na residência da família, em Santo André, e utilizaram a substância luminol, reagente químico que brilha quando entra em contato com sangue.

Segundo os investigadores, as manchas de sangues foram encontradas em uma escada, em colchões e em roupas que estavam na máquina de lavar. As informações são da TV Globo. O inquérito corre em segredo de justiça. Apesar de não se saber a quem pertencem as manchas de sangue encontradas, os vestígios poderão ajudar os policiais na investigação.

A polícia trabalha com a hipótese de que Romuyuki Gonçalves, 43 anos, a mulher, Flaviana, 40, e o filho mais novo do casa, Juan, 15, foram agredidos dentro de casa antes de serem levados para a Estrada do Montanhão, em São Bernado, local onde o automóvel da família foi encontrado ainda em chamas.

A filha mais vela de Romuyuki e Flaviana, Ana Flávia Gonçalves, 24, e sua companheira, Carina Ramos, 31, são suspeitas de participarem do crime e tiveram prisão temporária – de 30 dias – decretada ainda na quarta-feira (29).



Na sexta-feira, o delegado responsável pelo caso, Paul Henry Bozon Verduraz, chegou a afimar que as suspeitas foram indiciadas à Justiça. Na manhã deste sábado (1º), entretanto, ele disse que não houve indiciamento.



Testemunha, sob proteção judicial, declarou à polícia que viu um homem de aproximadamente 1,90 metro de altura junto com Ana Flavia e Carina no dia do crime. O setor de homicídios da Delegacia Seccional de São Bernardo alega que as duas participaram do crime, mas que tiveram ajuda de mais dois homens, cujas identificações ainda não foram reveladas.

As investigações sobre as circunstâncias da morte da família também estão em segredo de justiça. A medida, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), é necessária para preservar o andamento das investigações.