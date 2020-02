Fátima Bernardes exibe fantasia de Carnaval ao lado de Túlio Gadêlha e brinca: Começou

01/02/2020 | 13:11



Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha assumiram o namoro em outubro de 2017, mais de um ano após a apresentadora anunciar sua separação de William Bonner, o que chocou o Brasil inteiro, afinal, eles formavam um dos pares mais queridinhos da televisão. Mas, se alguém tinha dúvidas de que esse novo casal não iria superar o ship de Fátima e Bonner, se enganou!

A apresentadora e o advogado sempre encantam os internautas nas redes sociais e, principalmente, quando aparecem curtindo a folia juntos. Túlio que é natural de Recife apresentou o Carnaval de lá para a companheira, que desde que começou a namorar com ele, marca presença nas festas e surpreende a cada ano com suas fantasias carnavalescas.

Dessa vez, eles começaram cedo e Fátima já comentou sobre o assunto no Instagram: Começou! Pra mim, né? Mas pra Recife as prévias do Carnaval começaram antes da virada do ano. E a turma capricha nas fantasias, visse?, escreveu. E não é que a primeira fantasia já foi toda combinando? Fofura!