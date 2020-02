Susana Vieira posa só de maiô após aula de hidroginástica e recebe elogios de internautas.

01/02/2020 | 13:11



Impossível dizer que Susana Vieira já tem 77 anos de idade apenas observando a aparência dela, não é mesmo? A atriz, que possui uma carreira extensa nas telinhas, prova a cada ano que a beleza pode vencer e a idade, por mais que o tempo insista em passar! Usuária assídua das redes sociais, Susana não só dá show no quesito beleza, mas também mostra que é uma mulher à frente de sua geração e está sempre na ativa, provando que a idade não é impedimento para nada, principalmente para ser feliz.

Ao publicar uma foto em que aparece só de maiô depois de realizar uma aula de hidroginástica, a atriz recebeu elogios de fãs por mostrar que está na ativa e continua se cuidando, sem falar do corpo em completa boa forma!

Olha essas pernas Brasil, disse um. Deusa! Está certíssima, escreveu outro internauta sobre ela manter a atividade física no dia a dia. Corpão, hein, escreveu um outro seguidor.

>To me sentindo muito melhor. Dá para fazer muito exercício. Você que está na terceira ou segunda idade, água em vocês, aconselhou Susana em vídeo no Instagram.