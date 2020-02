Beijo de Felipe em Gizelly e cuspe de Flayslane na sister agitam festa no BBB20

01/02/2020 | 12:10



Temos o primeiro casal do BBB20 formado? Se Felipe e Gizelly vão ficar de romance nos próximos dias ainda não dá para saber, mas os dois trocaram beijos calientes durante a noite da última sexta-feira, dia 31, quando rolou a segunda festa na casa mais vigiada do Brasil! Agora todo mundo pode se beijar, brincou Felipe após ficar com a sister. Ela ainda elogiou o arquiteto: Beija bem, de novela!.

Mas quem não gostou do beijo entre eles foi Flayslane, que foi cobrar a atitude deles! Em conversa com Felipe, ela questionou o motivo do beijo e disse depois para as amigas que desde o começo ele era o crush dela. Ela ainda confessou que ficou com ciúmes por ver Felipe beijando outra pessoa. Para piorar a situação, Flayslane acabou cuspindo na sister, que ficou irritada e acabou espalhando para os demais confinados o que havia acontecido. Ao ficar sabendo da fala de Gizelly, a cantora se revoltou e saiu gritando na festa. Você não tem vergonha de falar que eu to cuspindo na sua cara?, questionou. E Gizelly afirmou que ela fez isso duas veze. Irritada, Flayslane começou a berrar: -Você está louca! Mentirosa! Eu fiz isso Rafaela?, disse se dirigindo para Rafa Kalimann, que presenciou a cena. Rafa, então, confirmou e disse que ficaria irritada se tivesse atingido ela. Eu não cuspi na cara de ninguém não, sua louca mentirosa!, disse Flayslane. A sister ainda bateu boca com Thelma, que saiu em defesa de Gizelly e disse que em outra ocasião também foi atingida pelo cuspe da confinada. Eita!

Flayslane não deu descanso mesmo para os brothers da festa! Em meio ao bafafá com Gizelly, a sister também tentou beijar Guilherme e ficou agarrando o confinando a força. Já irritado, ele pediu que ela parasse porque estava completamente bêbada. Thelma, observando a situação de fora, comentou no quarto com as sisters: Não tem bebida nessa festa para a pessoa ficar bêbada desse jeito.

A sister terminou a noite chorando e lamentando toda a situação para Guilherme, Mari Gonzalez e Manu Gavassi. Mentira dela, não fiz nada de maldade. Cuspir na cara de uma pessoa é humilhação. A bebida espirrou da minha boca sim. Jamais cuspiria na cara de uma pessoa. Isso não vai ficar assim, disparou a paraibana.

Tentando acalmar a situação, Manu pediu para todos irem dormir, já que todos estavam bêbados. No bate-papo com Manu, Flayslane confessou o ciúme de Gizelly em Felipe, já que os dois ficaram durante a noite.

Ainda teve papo sobre o jogo durante a festa! Hadson pediu para Mari tomar cuidado com as atitudes dentro do confinamento, já que ninguém gostou quando ela deu o Monstro para Lucas Chumbo, já eliminado. Aí você não incomodou só a ele. Vários que gostavam dele, você incomodou todo mundo, declarou o brother.

E ainda teve confissão de Victor Hugo para Hadson! Em papos sobre beijos, ele confirmou que nunca beijou um homem. O jogador de futebol ri e brinca: Estou carente, mas não é para tanto! Os dois caíram na risada e se abraçaram.

A amizade entre Guilherme e Boca Rosa ainda ficou estremecida. Isso porque, no quarto do líder, eles conversavam com Mari Gonzalez sobre estarem focados no jogo, já que Mari afirmou que estava com saudade do namorado. O modelo, então, sugeriu que elas ficassem focadas e não pensassem no que rola fora da casa. Cuestionada por Mari se Bianca estava focada, ela respondeu que sim, mas Guilherme interrompeu e disse aos risos: Focada em rebolar a bunda!. Irritada, Bianca falou É, vai julgando! O brother percebendo que ofendeu a colega, afirma: Bia, eu estava brincando, a gente é amigo. Desculpa se te ofendi, não falei na maldade.