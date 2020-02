Filho de Gugu Liberato prestou queixa à polícia contra a própria mãe, Rose Miriam di Matteo

01/02/2020 | 11:10



O clima não é dos melhores entre os filhos de Gugu Liberato e a mãe deles, Rose Miriam di Matteo. De acordo com a nova edição da revista Veja, João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador, prestou uma queixa à polícia contra a mãe.

O boletim de ocorrência foi feito pela advogada criminalista Mariana Coelho Araújo a pedido de João Augusto Liberato, que teria afirmado que, na mesma noite do enterro de seu pai, Rose e o irmão dela, Gianfrancesco di Matteto, mentiram a ele dizendo que o levariam à casa de um amigo. No entanto, João, segundo a publicação, teria sido levado pela mãe e pelo tio para a residência do advogado deles, Nelson Willians.

João teria se sentindo intimidado e entendeu que estava se metendo em uma cilada e decidiu ir embora do local, já que sabia que o advogado era quem representaria os interesses de Rose na discussão sobre a herança de Gugu Liberato.

A relação entre João e Rose estaria abalada desde a morte de Gugu, apesar de ainda morarem juntos, na mesma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, onde o apresentador sofreu o acidente. Em entrevista à revista, Rose afirma que João tem sido cooptado pela tia Aparecida, irmã de Gugu, que estaria afirmando que Rose quer roubar parte da herança dos filhos.

Aparecida, que é curadora do espólio de Gugu, é quem administra hoje o dinheiro deixado por ele. Ela é responsável por dar a João cerca de mil dólares por cena em uma conta aberta no nome dele, e também por outros gastos, como imposto da casa e funcionários.

Enquanto Rose briga na justiça por algum reconhecimento na herança de Gugu, ela precisa pedir dinheiro ao filho para as despesas do dia a dia. Na última semana, ela teve uma vitória em uma ação de alimento e passará a receber 100 mil reais por mês, mas o valor ainda não começou a ser depositado.

Rose luta na justiça pelo reconhecimento de união estável com Gugu, o que lhe garantiria participação na herança dele. No testamento feito pelo artista em 2011, Rose não é citada e, portanto, segundo os documentos, não teria direito a nenhuma parte do dinheiro deixada por ele. Desde então, a família de Gugu e Rose vêm travando uma briga judicial, levando a mãe de Gugu afirmar que nunca perdoará Rose.