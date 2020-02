Participantes que disputarão vaga no BBB20 dentro da Casa de Vidro são revelados

01/02/2020 | 10:11



Finalmente! Após anos de pedidos, o público do BBB finalmente foi atendido e a produção do reality show da TV Globo voltou com a famosa Casa de Vidro para a competição! Na última sexta-feira, dia 31, durante os intervalos da novela Amor de Mãe, a emissora anunciou os nomes dos quatros candidatos que disputarão duas vagas na casa mais vigiada do Brasil!

Ivy, Renata, Caon e Daniel, estarão na temporária Casa de Vidro, localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir deste sábado, dia 1, mostrando por que merecem o voto popular para conquistar a vaga na competição. O homem e mulher mais votados vão conquistar o direito de entrar na casa com os demais participantes a partir de terça-feira, dia 4, quando um participante também será eliminado por conta do paredão formado no domingo.

Ivy, que aparece em primeiro da esquerda para a direita na foto acima, tem 27 anos de idade, é de Minas Gerais e trabalha como modelo. Ela é mãe de um menino, Luiz Miguel, de três anos de idade, e entrará na casa namorando, já que firmou relacionamento sério há cerca de um mês.

Renata, que aparece logo depois, é professora de educação física, tem 32 anos de idade e é natural do Mato Grosso do Sul. Praticante de crossfit, ela també corre, joga vôlei de areia, faz musculação e ciclismo. Ela contou que já trabalhou como babá e que dificilmente indicará uma mulher ao paredão. Ela também namora, há cerca de quatro meses, e também tem pretensão de se envolver dentro da casa.

Já Caon, de 26 anos de idade e natural do Espírito Santo, está solteiro! Compositor, ele já escreveu músicas para Luan Santana, Lucas Lucco, Dilsinho e Sorriso Maroto.

Danil, de 22 anos de idade e do Rio Grande do Sul, tem um irmão gêmeo e atualmente mora em um hostel, onde troca sua estadia por trabalhos como recepcionista e bartender. Ele é ator e diz que sua estratégia no jogo é ser ele mesmo, sem atuar um personagem!