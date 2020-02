Rodrigo Faro posa na piscina e fãs tiram sarro: Parece uma sereia

01/02/2020 | 10:10



Nada como aproveitar o verão em uma piscina, não é mesmo? Rodrigo Faro, por exemplo, mostrou que está curtindo muito os dias de calor em uma foto super divertida postada no Instagram. O apresentador do Hora do Faro, da Record TV, ainda mostrou bom humor ao falar sobre o fim do mês de janeiro, que para ele demostrou para passar.

53 de janeiro de 2020 e nós estamos como? Este mês não acaba nunca mais. Mas enquanto janeiro não acaba, sigo agindo naturalmente ao tomar sol, brincou na legenda do clique.

Na caixa de comentários da publicação, os internautas não perderam a chance de tirar sarro da pose natural de Faro:

Parece uma sereia!, brincou um fã.

Parece até artista de televisão, debochou outro.

Nossa, a sereia está diferente, escreveu mais uma seguidor.

Mas pelo visto, Rodrigo Faro não sai mesmo da piscina, né? Dias atrás, ele também posou exibindo o local onde curte o verão em sua casa.