S.Caetano faz procedimento pioneiro contra a obesidade

Do Diário do Grande ABC



01/02/2020 | 00:41



A Prefeitura de São Caetano iniciou, na manhã de ontem, por meio do serviço de cirurgia e endoscopia bariátrica, os primeiros procedimentos para o tratamento de combate à obesidade por meio da técnica Bariclip, cirurgia combinada de videolaparoscopia e endoscopia. Cinco pacientes, com obesidade leve e moderada, cadastrados no Programa de Obesidade da cidade, passaram pelo procedimento – ao todo, serão 50 munícipes.

A iniciativa é realizada em parceria com a FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e é inédita na rede pública do País. A técnica é baseada em um clip – parecido a um prendedor de cabelo – de silicone, que é colocado no estômago do paciente, diminuindo a capacidade do órgão, por meio da videolaparoscopia (são três a quatro furos no abdomen).

Segundo o coordenador do estudo e professor da FMABC Eduardo Grecco, a vantagem é que o procedimento “não corta o estômago do paciente e não mexe no intestino”. “É menos invasivo e o paciente não precisa tomar remédios depois do procedimento, precisa apenas do repouso de cinco a sete dias da parte restritiva da alimentação”, observa.

A técnica, que proporciona a perda de 20% a 25% do peso total do paciente, já é realizada há cinco anos em áreas como Espanha, Croácia e Chile – cerca de 250 pessoas foram contempladas nestes países. O procedimento é feito em aproximadamente uma hora, com alta programada para o mesmo dia.

A aposentada Sônia Regina Rodrigues Arena, 60 anos, moradora de São Caetano, está otimista com o resultado do procedimento e confiante de que “a vida será outra daqui para frente”. A paciente, que pesa 95 quilos e mede 1,66 metro, totaliza IMC (Índice de Massa Corporal) de 34. “(O IMC) De 34, 35, como no caso dela, é considerado obesidade leve. Até 39 é uma obesidade moderada”, destaca Grecco.

Os pacientes que passarem pelo procedimento serão acompanhados por até dois anos.