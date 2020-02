Crédito mais distante

Do Diário do Grande ABC



01/02/2020



A reestruturação que será implantada na Caixa a partir da próxima semana poderá ter impacto direto na administração das cidades do Grande ABC. O banco federal realizará mudanças estruturais e, dessa forma, a superintendência regional, que hoje funciona em Santo André, corre risco de ser extinta. O órgão é responsável pelos contratos de obras públicas que são firmados com as sete prefeituras para intervenções em áreas diversas, como saneamento e moradia, entre outras.

Se for confirmado o fechamento, os prefeitos terão de levar suas demandas às agências bancárias, o que representa um complicador na liberação de verbas e ainda irá prejudicar o atendimento, visto que resultará em maior movimento.

O assunto é tão sério que o Sindicato dos Bancários do ABC se reunirá com o Consórcio Intermunicipal na terça-feira. A entidade sindical quer unir forças com os representantes do Poder Executivo e, dessa forma, pressionar o governo federal para tentar manter a superintendência na região.

Outro ponto destacado pelo sindicato é a possibilidade de corte de funcionários. Hoje, são pelo menos 1.000 trabalhadores que dão expediente nas agências locais. Formalizada a mudança, muitos deles vão perder os postos de trabalho ou serão realocados em outros pontos.

A Caixa tem intenção de reduzir o número de superintendências regionais no País de 84 para 54. Em São Paulo, pretende cortar de 18 para nove. Ninguém é contrário à modernização de serviços. Entretanto, o Grande ABC merece respeito. A união dos sete municípios representa o quarto PIB (Produto Interno Bruto) do País, atrás apenas da Capital paulista, do Rio de Janeiro e de Brasília.

Os prefeitos precisam se unir e fazer valer a força e a tradição do Grande ABC. Com a intermediação do Consórcio, pressionar o governo. Se necessário, ir a Brasília reivindicar a manutenção da superintendência no mesmo local.