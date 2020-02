EC São Bernardo vai atrás da primeira vitória na Série A-3

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



01/02/2020



Com apenas um ponto na classificação depois de duas rodadas, o EC São Bernardo volta a campo hoje na luta pela primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-3. O desafio será diante do Paulista, às 16h, no Estádio Jayme Cintra. O time de Jundiaí também acumula uma vitória e um empate, o que aumenta ainda mais a importância do duelo.

O técnico Renato Peixe observou evolução do primeiro para o segundo jogo da temporada e espera ter desempenho ainda melhor hoje para conquistar os três pontos e não deixar os principais rivais na luta pela classificação desgarrarem.

“Será mais um jogo difícil. Vamos atuar fora de casa, mas nossa equipe não deixará de buscar os três pontos. Já evoluímos da primeira para a segunda partida e acho que isso vai acontecendo gradativamente (durante a competição). Por isso temos totais condições de conquistar a vitória, respeitando o Paulista”, comentou o treinador.

Peixe aproveitou para ressaltar a importância de pontuar neste início da Série A-3. “O campeonato é acirrado e temos de estar sempre pontuando, principalmente para não deixar formar pelotão à nossa frente. Com esse intuito que trabalhamos no dia a dia para buscar pontos, seja dentro ou fora de casa”, completou.

Um dos destaques do empate por 1 a 1 com o Linense, na última rodada, o lateral-direito Eliandro, que está emprestado pelo Santo André, seguiu a linha do treinador. “A equipe já demonstrou evolução em relação à estreia. Entramos ligados e com intensidade maior, dificultando o jogo para o adversário. O grupo tem se cobrado, principalmente pelo estilo de jogo da Série A-3”, assegurou o jogador.