Ex-São Caetano, Pintado é o novo técnico do Água Santa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/02/2020 | 00:16



O Água Santa recorreu a treinador que está se especializando em evitar rebaixamentos para o lugar de Fernando Marchiori, demitido quinta-feira, após três derrotas nos três primeiros jogos no Campeonato Paulista. Pintado, 54 anos, foi anunciado ontem como novo comandante, já treina o time hoje e estará na beira do gramado amanhã, quando o Netuno terá pela frente o Ituano, às 11h, no Estádio do Inamar.

Pintado livrou o São Caetano de queda iminente e, surpreendentemente, levou o time para as quartas de final do Paulista, em 2018. Já no ano passado, viveu altos e baixos. No primeiro semestre foi rebaixado para a Série A-2 com o próprio Azulão e no segundo semestre evitou a queda do Figueirense para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Pintado disse que está motivado para iniciar o trabalho no Água Santa. “Chego cheio de energia. Depois do milagre em Florianópolis (livrar o Figueirense do rebaixamento), acredito que o Água Santa tem equipe de boa qualidade e tem muito para dar neste Paulista. Muito feliz de voltar ao Grande ABC, onde fui muito feliz”, comentou Pintado, que já colocou a mão na massa. “Desde quando acertamos já comecei a trabalhar. Não temos tempo a perder”, acrescentou.