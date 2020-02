São Bernardo FC coloca invencibilidade à prova

Dérek Bittencourt

01/02/2020 | 00:14



O São Bernardo FC pode dormir na liderança do Campeonato Paulista da Série A-2. Para isso, o Tigre, que está invicto na competição – com sete pontos em nove disputados –, tem de vencer o Atibaia, a partir das 15h, no Estádio 1º de Maio. O adversário também ainda não perdeu no torneio (uma vitória e dois empates) e é comandado por um ídolo aurinegro: o ex-goleiro Wilson Júnior.

>Bastante contente com o desempenho do time até aqui, o técnico Marcelo Veiga celebrou os dois resultados trazidos em visitas a Red Bull (empate) e Penapolense (vitória). “Objetivo era esse, pontuar. O mínimo, para um time que quer brigar pela classificação, era trazer quatro pontos jogando fora de casa”, afirmou. “Agora é buscar fazer nossa parte dentro de casa para manter a regularidade, no objetivo traçado de estar sempre entre os oito primeiros colocados. Espero a mesma disposição, simplicidade, pés no chão, buscando cada vez mais perto de uma classificação”, emendou.

Dos 23 jogadores inscritos pelo São Bernardo FC, Veiga já utilizou 19, rodando o time. “Por ser uma competição difícil e de exigência física grande, estamos tendo cuidado de poupar jogadores para que não sofra ou perca atletas de qualidade para a sequência. Temos nível muito bom, grupo homogêneo, todo mundo buscando seu espaço. Buscamos dar oportunidade para aqueles que estão de fora nos ajudarem conquistar os três pontos a cada jogo”, explicou.

Sobre o duelo de hoje, o treinador reiterou a responsabilidade do Tigre. “Em casa a obrigação é nossa. Temos de respeitar o Atibaia, que também está brigando pela classificação, tem time competitivo, mas temos, ao lado do torcedor, que fazer nosso dever e conquistar três pontos.”