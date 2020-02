Yoshio no PSDB não veta plano Márcio

Raphael Rocha



A filiação de Ricardo Yoshio no PSDB de Diadema movimentou a política da cidade e adicionou incertezas a um plano que vem sendo comentado por diversas lideranças do município. No fim do ano passado, surgiu a especulação de que o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), ex-vice-prefeito de Diadema, poderia se filiar ao tucanato para ser candidato à Prefeitura, em tática que o colocaria na oposição ao prefeito Lauro Michels (PV), seu aliado desde 2010. Pessoas que capitaneavam esse debate asseguraram que, mesmo com a filiação de Yoshio, o plano de levar Márcio para o PSDB não foi descartado. Oficialmente, Márcio refuta essa possibilidade e descarta ser candidato ao Executivo, mas ainda é cotado no pleito.

BASTIDORES

Procon regional

Consórcio Intermunicipal do Grande ABC marcou para sexta-feira, às 10h, a inauguração da unidade regional de defesa do consumidor – ficará na sede da entidade, no Centro de Santo André. Ontem, secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal, Edgard Brandão, do diretor de programas e projetos, Giovanni Rocco, do diretor Jurídico, Carlos Eduardo da Silva, o Carlinhos, e do diretor administrativo e financeiro, Carlos Eduardo Alves da Silva, o Cadu. se encontraram com o diretor de Relações Institucionais do Procon-SP, João Bôrro, para acertar os detalhes. “Mais uma vez o Consórcio é pioneiro ao trazer benefício direto aos moradores da região. A ideia é que o Consórcio seja uma casa aberta para o Procon”, afirmou Brandão.

Fevereiro Laranja

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, está na expectativa da aplicação da primeira lei de sua autoria aprovada pela Assembleia Legislativa: a adoção de ações em referência ao Fevereiro Laranja, de combate e conscientização da leucemia em todo o Estado. “O primeiro passo para enfrentarmos a leucemia é municiar o cidadão sobre a importância dos cuidados constantes com a saúde, de realização de exames e de consultas. É uma doença que inicialmente confunde a população por ter sintomas parecidos com o de gripes e resfriados e isso faz com que a pessoa não dê tanta atenção ao quadro clínico.”

Gogó

Dirigentes do PT de Santo André desdenharam das movimentações e declarações do empresário Erick Eloi (Avante) sobre absorver os descontentes do PCdoB com a possibilidade do ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) sair do partido para regressar o PT – Siraque descartou publicamente a saída. Quando deixou o petismo, Eloi prometeu levar consigo dois vereadores (Alemão Duarte e Luiz Alberto) e cerca de 200 filiados. Aproximadamente dez acompanharam seus passos, sendo que Alemão e Luiz Alberto permaneceram no PT e declararam apoio à pré-candidatura ao Paço de Bete Siraque.

PSL de Mauá – 1

Dois dias depois de o vereador Professor Betinho (DC) anunciar que vai para o PSL com objetivo de ser candidato a prefeito de Mauá, o atual chefe do Executivo da cidade, Atila Jacomussi (PSB), recebeu em seu gabinete o deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL). Oficialmente, o encontro foi para discutir a viabilidade de emendas para o município.

PSL de Mauá – 2

Do outro lado, a saída repentina de Professor Betinho do DC desagradou e muito a cúpula nacional do partido. A ponto de o caso chegar aos ouvidos o presidente nacional da legenda, José Maria Eymael. Muitos defendem que Betinho seja expulso da sigla e que o comando nacional da agremiação entre com processo para tomar a cadeira do parlamentar por infidelidade partidária.