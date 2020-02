Câmara de Mauá terá R$ 700 mil para obras

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



01/02/2020 | 00:01



A Câmara de Mauá, presidida por Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), decidiu reservar no orçamento deste ano R$ 700 mil para realizar reformas no prédio, um ano depois de desembolsar R$ 279,3 mil com intervenções na sede do Legislativo.

O provisionamento do montante – que representa quase 2% do total do orçamento da casa para este ano – está no balancete de despesas para todo o exercício vigente. Não há detalhes sobre as intervenções e a verba foi descrita apenas como “obras e instalações”. A casa também não informou ao Diário quais intervenções pretende realizar neste ano.

A reserva orçamentária para novas reformas neste ano ocorre cerca de um ano depois de a casa gastar com adaptações no prédio. Em dezembro de 2018, o Legislativo mauaense, então presidido por Admir Jacomussi (PRP), assinou contrato com a Eco Obras Comércio e Serviços Eireli para a construção de entrada de pedestres no hall de entrada da sede do Legislativo, com acesso à Avenida João Ramalho. O acordo foi assinado sem licitação e por meio de carta-convite.

Antes disso, em 2015, a Câmara de Mauá também gastou com reformas no prédio. À época chefiada por Marcelo Oliveira (PT), a casa despendeu R$ 115,4 mil para trocar o telhado do edifício. O contrato foi assinado com a Nisag Construções e Negócios.

Obras e adaptações no prédio do Legislativo mauaense estão rotineiramente no radar dos presidentes do Legislativo. Em 2016, a casa chegou a idealizar ampliação do estacionamento para vereadores e visitantes, mas o projeto foi abortado devido à delicada situação financeira que municípios começaram a passar naquele ano.

SALDO

Ao todo, a Câmara de Mauá terminará a atual legislatura (2017-2020) gastando cerca de R$ 980 mil só com intervenções no prédio da casa, o que representa gasto médio de R$ 245 mil por ano só com esse tipo de despesa. Para este exercício, a casa terá orçamento de R$ 36,87 milhões.