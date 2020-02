Pintado é o novo técnico do Água Santa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



31/01/2020 | 20:04



O Água Santa escolheu o ex-volante Pintado, 54 anos, para substituir Fernando Marchiori no comando técnico da equipe no Campeonato Paulista. O treinador comandou o São Caetano na elite do Estadual em 2019, quando acabou rebaixado para a Série A-2, e no segundo semestre trabalhou no Figueirense, na Série B do Campeonato Brasileiro.



Pintado acumula passagem por outros clubes importantes, como o São Paulo, no qual também ocupou o cargo de auxiliar. No Exterior, trabalhou em dois times mexicanos: Leon e Cruz Azul. Ele será apresentado ao grupo no treino de hoje, no Inamar, e já vai estar à beira do gramado domingo, às 11h, quando a equipe recebe o Ituano.



Com três derrotas nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Água Santa é o último colocado na classificação geral, ou seja, está na zona de rebaixamento para a Série A-2.