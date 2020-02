Na Agenda da Memória 2020, fevereiro...

“Caro Papai Noel. Sei que estamos em fevereiro, mas quero antecipar meu pedido para não correr o risco de não recebê-los novamente.”

Das redes sociais.

Começa fevereiro. Está escrito na Agenda 2020 da Pró-Memória:

- Houve um tempo em que o Carnaval era uma das datas mais esperadas pelos moradores São Caetano.

- Um clima de animação e alegria invadia a cidade com todos se preparando para a grande festa.

- Os clubes organizavam grandiosos bailes, que ficavam lotados de foliões, e ainda havia os blocos de rua, que conduziam crianças e adultos em belas fantasias pelas ruas do Município.

- Há alguns anos a tradição voltou a marcar presença em São Caetano, nos bloquinhos de rua e em algumas matinês.

DATA HISTÓRICA

Dia 1º – Vinte anos da fundação do Tênis Clube de São Caetano (2000).

A música de Braguinha

Texto: Milton Parron

O programa Memória, neste fim de semana, focalizará o compositor, que também se arriscava na área do canto, Carlos Alberto Ferreira Braga, conhecido por Braguinha e também por João de Barro, pseudônimo que ele próprio escolheu para escapar à patrulha do pai, que não queria ver o filho metido em rodas boêmias e muito menos cantando no rádio.

Braguinha nasceu no Rio e foi criado em Vila Isabel. Lá teve toda sua formação musical ao lado de Noel Rosa, Almirante, Sílvio Caldas e tantos mais.

Em 1933, já tendo o beneplácito do pai para seguir a carreira artística, Braguinha emplacou seus dois primeiros sucessos de Carnaval: Moreninha da Praia e O Trem Blindado.

Sua biografia é recheada de histórias deliciosas que ele próprio me contou em várias entrevistas desde 1974. A que foi editada para o programa deste fim de semana foi feita às vésperas do Carnaval de 1983.

Das suas 400 composições feitas com muitos parceiros e gravadas por intérpretes de várias gerações, pode se dizer que pelo menos 300 são conhecidíssimas e, muitas delas, as de Carnaval, serão executadas no programa Memória: Touradas em Madri, Anda Luzia, Yes Nós Temos Bananas, Pirata da Perna de Pau, Chiquita Bacana, Vai Com Jeito, As Pastorinhas, Lua Cor de Prata.

João de Barro, o Braguinha, faleceu no dia 24 de dezembro de 2016 aos 99 anos de idade.

EM PAUTA

